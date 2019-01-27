اردستان در ۵۰ سال گذشته با کاهش جمعیت ۵ هزار نفری روبرو بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاملی عصر یک شنبه در جلسه معارفه رئیس محیط زیست شهرستان اردستان اظهار داشت: کشورهای خارجی برای پرداختن و توجه به توسعه در عین محافظت از محیط زیست از واژه توسعه پایدار استفاده می کنند چراکه که در واقع مهمترین رکن توسعه، موضوع محیط زیست بوده است.

وی افزود: برای تدوین موارد و موضوعات مختلف در دنیا که قرار است تاثیر زیادی در تعاملات اجتماعی و اقتصاد و کسب و کار داشته باشد یک سری هم افزایی ها در سطح دانشگاه ها و جامعه مطرح می شود و مردم را به نوعی با موضوع درگیر می کنند تا مردم آشنایی نسبی پیدا کنند.

فرماندار اردستان گفت: زمانی اروپا و غرب وارد مقوله توسعه پایدار و پرداختن به کنوانسیون های مختلف زیست محیطی می شود که بسیاری از شاخص های اقتصادی آنها در رده قابل قبولی قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: علی رغم همه افزایش های جمعیتی دهه شصت ما در اردستان کاهش قابل توجه جمعیت را شاهد هستیم به نوعی که که از ۵۰ سال گذشته تاکنون بیش از پنج هزار نفرجمعیت شهرستان کاهش پیدا کرده است در حالی که این شهرستان از مزیت هایی بسیار خیلی زیادی در حوزه های مختلفی همچون کشاورزی، دامداری، معدن،گردشگری، حمل و نقل و انرژی های نوبرخوردار بوده است.

وی ابراز داشت: مجموعه مقررات، قوانین و عملکردها در چهار دهه گذشته نشان می دهد این عملکردها منجر به ایجاد یک محیط مناسب برای ماندن جمعیت در شهرستان نشده است.

جلوی شیب مهاجرت در اردستان باید گرفته شود

فرماندار اردستان با اشاره به موضوع مهاجرت بالای جمعیت در اردستان افزود: باید جلوی شیب مهاجرت را گرفت تا شرایط متفاوتی را درست کنیم اما متاسفانه با شرایطی همچون سالهای خشکسالی و بدترین شرایط بودجه ای روبرو بوده ایم که این موضوع را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

تاملی نرخ سالمندی در اردستان را ۱۸.۲ درصد اعلام کرد و افزود: با این شرایط حساس نیازمند تفکر استراتژیک در مدیریت هستیم و این مدیریت به شکلی باید جلو برود که برای مردم رضایتمندی در راستای ماندن در شهر اردستان حاصل شود.

وی تدوین مقررات از مرکز در این ارتباط را دارای مشکلاتی دانست و افزود: در این برنامه ریزی ها مسئولان باید همه نقاط کشور را به یک شکل نگاه کنند، اگر مدیریت متمرکز در کشور به واقع جواب داده بود نباید در طول این ۴۰ سال با متورم شدن جمعیت در کلان شهرهایی همچون اصفهان و تهران و خالی شدن سایر شهرستانها روبرو باشیم.