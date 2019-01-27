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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۳۶

نتانیاهو رهبر شورشیان ونزوئلا را به رسمیت شناخت

نتانیاهو رهبر شورشیان ونزوئلا را به رسمیت شناخت

رژیم صهیونیستی همسو با امریکا اعلام کرده که خوان گوایدو، رهبر شورشیان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌‍شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به تحولات ونزوئلا اعلام کرده که رهبر شورشیان این کشور، خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت می‌شناسد.

خوان گوایدو، رئیس‌ پارلمان ونزوئلا، هفته پیش خود را به‌ عنوان رئیس‌جمهوری موقت کشورش معرفی کرد. پارلمان ونزوئلا که در دست مخالفان دولت است، ریاست‌جمهوری مادورو را «غصبی» و «غیرقانونی» اعلام کرده‌ است.

آمریکا و شماری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و نیز بسیاری از کشورهای قاره آمریکا از گوایدو حمایت کرده‌اند. ترکیه، ایران، روسیه، چین، بولیوی و کوبا از دولت مادورو حمایت کرده‌اند.

کد مطلب 4525421

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