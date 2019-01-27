نتانیاهو رهبر شورشیان ونزوئلا را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به تحولات ونزوئلا اعلام کرده که رهبر شورشیان این کشور، خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت می‌شناسد.

خوان گوایدو، رئیس‌ پارلمان ونزوئلا، هفته پیش خود را به‌ عنوان رئیس‌جمهوری موقت کشورش معرفی کرد. پارلمان ونزوئلا که در دست مخالفان دولت است، ریاست‌جمهوری مادورو را «غصبی» و «غیرقانونی» اعلام کرده‌ است.

آمریکا و شماری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و نیز بسیاری از کشورهای قاره آمریکا از گوایدو حمایت کرده‌اند. ترکیه، ایران، روسیه، چین، بولیوی و کوبا از دولت مادورو حمایت کرده‌اند.​