  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۴

جدیدترین موضع گیری اردنی ها درباره سوریه

جدیدترین موضع گیری اردنی ها درباره سوریه

رئیس پارلمان اردن به موضع گیری درباره سوریه پرداخت و بر تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عاطف الطراونه رئیس پارلمان اردن اعلام کرد: اردن و سوریه امروز با چالشهای بزرگی دست و پنجه نرم می کنند که همکاری در همه زمینه ها را طلب می کند.

وی در جریان دیدار با هیاتی پارلمانی از سوریه گفت: موضع اردن از زمان شروع بحران سوریه مشخص بود و مبتنی بر راهکار سیاسی برای خروج از بحران بود که ملک عبدالله دوم آنرا اعلام کرد. ما حامی تمامیت ارضی سوریه هستیم. ما با خون برادران سوری تجارت نمی کنیم. همواره اهتمام ما امنیت و سلامت سوریه بوده و هست. در عین حال نیروهای نظامی ما طی هفت سال گذشته تلاش زیادی برای حمایت از مرزهایمان انجام داده اند.

طراونه بیان کرد: هرازگاهی اخبار نادرستی منتشر می شود.ما حامی بازگشت آوارگان سوری به کشورشان هستیم. سوریه تجزیه شده به منفعت احدی نیست ما بر وحدت و ثبات سوریه تاکید داریم.

کد مطلب 4525422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها