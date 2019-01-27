رشد ارزش کل معاملات فرابورس ایران/معامله ۴.۲ میلیارد ریال اوراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، قسمت عمده‌ای از ارزش معاملات امروز ۷ بهمن‌ماه ۹۷ که نسبت به روز گذشته رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌داد، به معاملات اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی اختصاص داشت به‌طوری که ارزش دو معامله بلوکی در نمادهای «اشاد۹۴» و «شستا۹۹۲۲» در این بازار بیش از یک هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال بود.

در این بازار امروز ۱۶ میلیون ورقه به ارزش ۲ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال معامله شد و «اخزا۷۰۹» بیشترین ارزش معاملاتی را از آن خود کرد.

در سمت دیگر بازار، معاملات سهام در دو بازار اول و دوم امروز با جابه‌جایی ۳۱۵ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۳۵ میلیارد ریال و خرید و فروش ۲۴۲ میلیون سهم به ارزش ۶۴۰ میلیارد ریال در بازار پایه پیگیری شد.

از طرف دیگر، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید در نماد «آسامید» نیز با معامله بیش از ۶.۵ میلیون ورقه امروز در بازار سوم فرابورس پیگیری شد که حقیقی‌ها مشارکت حدود ۲۶ درصدی در سمت خرید داشتند.

رصد نمادهای فرابورسی در روزی که گذشت نیز نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به نماد «حآسا» بوده و بیشترین کاهش قیمت نسبت به قیمت پایانی را نماد «زشگزا» تجربه کرده است و سه نماد «ذوب»، «سمگا» و «زاگرس» پُربازدیدترین نمادها در جریان معاملات امروز بودند.

همچنین عنوان بیشترین حجم معاملاتی در میان تمامی بازارهای فرابورس به نماد «ذوب» با حجم معاملات ۸۴ میلیونی رسید و نماد «زدشت» با ارزش معاملات بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملاتی را در میان تمامی نمادها در اختیار گرفت.

در نهایت، شاخص کل نیز امروز ضمن تجربه افت ۲۰ واحدی در پایان معاملات در سطح ۱۹۴۲ واحدی ایستاد. معاملات منفی در نمادهای «زاگرس»، «مارون» و «هرمز» بیش از هر چیز بر افت حدود یک درصدی امروز این نماگر موثر بود به طوری که اهرم مثبت و ۳ واحدی نماد «دماوند» نیز نتوانست بر این آثار منفی غلبه کند.