۶ مدال طلا نقره وبرنز حاصل تلاش ایرانی ها/حسن نیا تنها مرد طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز جمعه ۵ بهمن ماه با ۷۷۶ کاراته کا از ۸۲ کشور به میزبانی فرانسه در سالن «پیردوکوبرتن» شهر پاریس آغاز شد. تیم اعزامی کشورمان در این دوره از مسابقات موفق به کسب یک نشان طلا توسط مجید حسن نیا، سه نقره توسط صالح اباذری، تیم کاتای بانوان و مهدی قراری زاده و دو مدال برنز توسط سجاد گنج زاده و علی اصغرآسیابری شد.

مجید حسن در مبارزه پایانی وزن ۶۶۰- کیلوگرم ۳ بر یک «آنجلو کریسچنزو» از ایتالیا را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. روز جمعه «ماتئو لندی» از ایتالیا، «صوفیانه آگوجیل» از فرانسه، «دارخان اسدیلوف» از قزاقستان، «فردوسی فضل علیف» از آذربایجان و «صعود البشیر» از عربستان را شکست داده و به دیدر نهایی راه پیدا کرده بود.

صالح اباذری در مبارزه پایانی وزن ۸۴+ کیلوگرم نماینده ایران به دلیل آسیب دیدگی و با صلاحدید کادر فنی به میدان نرفت و به نشان نقره بسنده کرد. وی در این دوره از مسابقات بعد از یک دور استراحت، «یلسون جاکوئت»از فرانسه، «هیرلوند نیشوچی» از کوزوو، «مهدی فیلالی» از فرانسه و «الیاکسی وودچیس» از پرتغال را از پیش رو برداشت و به فینال رسید.

مهدی قراری زاده که با برتری مقابل «استانتین سیمبول» از اوکراین، «محمد احمد رامادان» از مصر، «پناه عبدلایف آذربایجان»، «ایوان وسیچ» از کرواسی و «اوگور آکتاش» از ترکیه راهی مبارزه نهایی شده بود به دلیل آنکه در مرحله نیمه نهایی برابر رقیب ترکیه ای ضربه سنگینی دریافت کرده و حریف «هانسکو» شده بود، با توجه به آسیب دیدگی و اجازه ندادن پزشک برای حضور در ادامه مسابقات و طبق قانون داوری نمی توانست در دیدار فینال مقابل «آنتوان ایساکو» از بلاروس حضور یابد و بنابراین به مدال نقره این وزن دست یافت.

در رقابتهای کاتای تیمی بانوان، تیم ایران با ترکیب الناز تقی پور نجمه قاضی زاده و شادی جعفری زاده در دیدار فینال مغلوب تیم روسیه شد و به نشان نقره بسنده کرد. تیم ایران به همراه تیم های روسیه و مراکش در گروه ۲ حضورداشت، با کسب بیشترین امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد.در گروه اول هم تیم های ایتالیا روسیه کرواسی و اسلواکی حضور داشتند که تیم روسیه به فینال رسید و حریف تیم ایران شد.

کاتای تیمی بانوان

سجاد گنج زاده در دیدار رده بندی وزن ۸۴+ کیلوگرم، با غلبه ۲ بر صفر بر «طاها طارق محمود» از مصر را شکست و برنز گرفت وی بعد از یک دور استراحت، «رائول سانتانرلی» از ایتالیا،«دایکی آندو» از ژاپن، «آنجلو وسیچ» از کرواسی را شکست داد و در نیمه نهایی ۴ بر ۲ نتیجه را به «گوگیتا آرکانیا» از گرجستان واگذار کرد و راهی دیدار رده بندی شد.



ذبیح الله پورشیب نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم کشورمان، در دیدار رده بندی مقابل «ریکیتو شیمادا» از ژاپن با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند. حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+کیلوگرم در مسابقه رده بندی مقابل «آیاکا ساتیو» از یک بر صفر نتیجه را واگذار کرد و به مدال نرسید.

علی اصغر آسیابری نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم کشورمان در دیدار رده بندی مقابل «ساکایاما» از ژاپن ۳ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.وی «ویکتور سنژیک» از اوکراین،«ممدوح عبدالعزیز» از مصر، «لوئیجی بوسا» از ایتالیا، «ریوتا ناکامورا» از ژاپن را شکست داد و در نیمه نهایی ۲ بر یک برابر «رافائل آقایف» از آذربایجان باخت به دیدار رده بندی رفت.

در مبارزه رده بندی وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان ، رزیتا علیپور مقابل «مروه کوبان» از ترکیه در حالی که با نتیجه یک بر صفر از حریف پیش بود «هانسوکو» شد و از رسیدن به مدال بازماند.

در این مسابقات شیما آل سعدی، طراوت خاکسار، سارا بهمن یار،ابوالفضل شهرجردی، امیرمیرزایی، هامون درفشی پور، بهمن عسگری، مهدی خدابخشی، سامان حیدری و هادی عرب توفیقی در کسب مدال نداشتند.