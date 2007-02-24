مشابهت تاثیر سیگار و مواد مخدر بر مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه سوء استفاده دارویی آمریکا (نیدا) در این تحقیق نمونه هایی از بافت های مغزی افراد سیگاری، سیگاری های سابق و غیر سیگاری را مورد مقایسه قرار دادند.

یافته های این تحقیق که در نشریه "نوروساینس" به چاپ رسید، ارتباط سیگار کشیدن را با تغییرات مغزی به اثبات رساند.

یکی از کارشناسان انگلیسی در این خصوص گفت: این تغییرات ممکن است دلیل این مسئله را چرا ترک سیگار برای سیگاری ها دشوار است و اینکه چرا این افراد مجددا به طرف مصرف سیگار تمایل نشان می دهند، روشن سازد.

دانشمندان در این آزمایش نمونه هایی از بافت های مغزی انسان در نواحی کنترل کننده رفتارهای اعتیادآور را مورد مطالعه قرار دادند. 8 نمونه از افرادی که تا لحظه مرگ سیگار می کشیدند، 8 نمونه از افرادی که 25 سال سیگاری بودند و 8 نمونه از افراد غیر سیگاری گرفته شد. مرگ تمامی این افراد به دلایلی غیر از استعمال سیگار بود.

دانشمندان سطح دو آنزیم را مورد بررسی قرار دادند. این دو آنزیم سیگنال های شیمیایی همچون "دوپامین" خارج از سلول ها را به شکلی تبدیل می کند که در داخل سلول ها قابل تفهیم باشد.

نتیجه این تحقیق نشان داد: میزان این آنزیم ها در بخشی از مغز سیگاری ها که اطلاعات مرتبط با انگیزه و پاداش را پردازش می کند، بیشتر است. مواد مخدر نیز بر این قسمت تاثیر مشابهی دارند.

همچنین سطح این دو آنزیم در بخش مرکزی مغز که به "دوپامین" واکنش نشان می دهد، بالا بود. این ماده به عنوان یک ماده شیمیایی پاداش دهنده در سیگاری ها و افرادی که قبلا سیگاری بودند، عمل می کند. این تغییرات پیش از این نیز در مغز موش هایی که به دفعات کوکائین و مرفین به بدن آنها تزریق شده بود، مشاهده شد.

به گفته دانشمندان، تفاوت های موجود در مغز سیگاری ها و افراد غیر سیگاری ممکن است به ایجاد تغییرات پایدار در ناحیه پاداش حاصل از تحریک نیکوتین و اعتیاد در انسان ها کمک کند.

اثر این تغییرات حتی ممکن است مدت های طولانی پس از ترک سیگار برجای ماند و منجر به بازگشت مجدد افراد به سمت سیگار شود.