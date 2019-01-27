برگزاری۸۷ عنوان برنامه با موضوع انقلاب در مساجد سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی پودینه عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار داشت: در تلاشیم تا با اجرای ویژه برنامه های مختلف فضای مساجد استان سیستان و بلوچستان را به رنگ و بوی انقلاب مزین کنیم.

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان افزود: در این راستا دانش آموزان شهرهای زابل، چابهار، سراوان و میرجاوه به تعداد ۲ هزار نفر سرود «ایران من» و «خمینی ای امام» را اجرا می کنند.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی، جشن ها و برنامه های ورزشی از جمله دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان گفت: در این ایام تجهیز کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با اعتبار ۲۵۰میلیون تومان انجام می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این ایام مساجد «صهیب رومی»، «آل رسول(ص)»، «یاسر»، «امام محمد تقی (ع)»، «جامع رحمانی»، «حضرت ابوالفضل»، «رضوان» و «قدس» میزبان جلسات پرسش و پاسخ بین مسئولان و مردم هستند.