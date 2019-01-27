محیط دانشگاه های خاش برای معلولین مناسب سازی می شود

ادریس تمندانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رسیدگی و توجه به امور معلولین و ایجاد زیر ساخت های لازم با هدف تسهیل در تردد این قشر از جامعه باید در دستور کار ادارات و مراکز دانشگاهی باشد.



وی افزود: از همین رو امروز نشستی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش برگزار و توافق شد این واحد دانشگاهی برای تردد معلولین مشغول تحصیل در این محیط آموزشی مناسب سازی شود.



رئیس اداره بهزیستی خاش ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶۰ دانشجوی معلول تحت پوشش بهزیستی خاش در مقاطع مختلف در دانشگاه های استان و کشور مشغول تحصیل هستند.



وی تصریح کرد: معلولین با برخورداری از استعدادهای بالقوه نیازمند توجه و مساعدت هستند تا بتوانند این توانایی ها را بالفعل کنند.



تمندانی با بیان اینکه معلولین نیز باید در عین عدالت از حقوق شهروندی برخوردار باشند، گفت: مناسب سازی محیط تردد معلولین یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید انجام شود زیرا حضور معلولین در جامعه و پیگیری امورات زندگی خود در گرو مناسب سازی سطح شهر، ادارات، مراکز دانشگاهی و ... است.



این مسئول یادآور شد: رئیس دانشگاه آزاد خاش نیز در این دیدار آمادگی خود را برای مناسب سازی محیط این دانشگاه برای تردد معلولین اعلام کرد.

وی با اشاره به دیگر پیگیری های انجام شده برای مناسب سازی محیط دانشگاه ها و ادارات گفت: هفته گذشته کارگروه مناسب سازی معلولین با حضور معاون عمرانی فرمانداری خاش، مسئولین ادارات و مدیران واحدهای دانشگاهی برگزار و مقرر شد اعضای کارگروه اقدامات لازم جهت مناسب سازی معلولین را در دستور کار قرار دهند.