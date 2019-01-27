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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰

شلیک موشک بالستیک کوتاه برد به مواضع ارتش عربستان در نجران

شلیک موشک بالستیک کوتاه برد به مواضع ارتش عربستان در نجران

منابع یمنی از شلیک موشک بالستیک کوتاه برد به مواضع ارتش عربستان در نجران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن با موشک بالستیک کوتاه برد مواضع ارتش عربستان را در نجران در جنوب غربی عربستان هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش؛ موشک شلیک شده از نوع زلزال۱ بوده است.

از سوی دیگر منابع یمنی از کمین موفق ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد نظامیان سعودی در نجران خبر دادند.

این منابع به یورش ناکام نظامیان سعودی که با مشارکت جنگنده ها و بالگردها رخ داد، اشاره کردند.

همزمان یگان تک تیرانداز ارتش و کمیته های مردمی یمن یک نظامی سعودی را در جبهه جیزان شکار کردند.

کد مطلب 4525444

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