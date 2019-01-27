بهره برداری از ۷۰ پروژه همزمان با دهه فجر در فیروزه

به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالفضل حکیم پور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری فیروزه اظهار کرد: دهه فجر امسال که مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است علاوه بر افتتاح پروژه های تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف ،بیش از ۴۰ جشن بزرگ در نقاط شهری وروستایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: بیش از ۱۴۰ برنامه فرهنگی و کارگاهی با هدف آشنایی نسل جوان با دستاوردهای انقلاب در سطح شهرستان برگزار می شود.

سرپرست فرمانداری فیروزه ابراز کرد: همچنین به جهت آگاهی مردم از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در دهه فجر سال جاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای چهل ساله انقلاب در شهر فیروزه برپا خواهد شد.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته امسال ۷۰ پروژه با اعتبار ۳۴۰ میلیارد ریال همزمان با دهه فجر در فیروزه به بهره برداری خواهد رسید.

حکیم پور گفت: امروز خون شهدا به ثمر نشسته است و دستاوردهای انقلاب اسلامی در دورترین نقاط محروم کشور نیز خودشان را نشان می دهند.