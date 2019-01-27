گلیم هرسین ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه حیدری از ثبت جهانی گلیم هرسین خبر داد و اظهار داشت: نشان جغرافیایی گلیم هرسین بعد از ملی شدن به درخواست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و همچنین با همکاری فرماندار هرسین، شورا اسلامی شهر و شهرداری این شهرستان توسط دفتر بین المللی سازمان دارایی های فکری جهانی WIPO ثبت شد.

وی ادامه داد: گلیم هرسین با توجه به طرح و نقش و موتیف های خاص و روش بافت مختص خود به نام منطقه جغرافیایی هرسین ثبت شده است.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه نشان جغرافیایی گلیم هرسین را گام نخست در معرفی این منطقه به‌عنوان پایتخت گلیم جهان دانست و گفت: در ادامه باید با تقویت نقشه، نگاره و نوع بافت گلیم هرسین و ثبت جهانی این هنر، هرسین را به‌عنوان مرکز گلیم جهان معرفی کنیم زیرا گلیم هرسین دارای قدمت چند هزار ساله است.

حیدری گلیم هرسین را از رشته های صنایع دستی بومی استان عنوان کرد که از طرح و نقوش مختلف خاصی برخوردار است و تعداد زیادی صنعتگر و هنرمند در این رشته مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: شهرستان هرسین در استان کرمانشاه پیش از این با کتیبه بیستون شهرت جهانی یافته بود و با اعطای نشان جغرافیایی به گلیم هرسین، بار دیگر نام این شهرستان ملی با طرح و نقش منحصر به‌ فرد گلیم هرسین همچون طرحهای گل‌ چینی، گل ‌نخودی، روباه و غیره در کشور مطرح شده است.