سرهنگ عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت محورهای استان همدان تا ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه شامگاه دوشنبه، گفت: در حال حاضر در تمام محورهای ارتباطی استان شاهد بارش باران هستیم.

وی با اشاره به اینکه محورهای استان به سبب ریزش نزولات آسمانی لغزنده است، تصریح کرد: تا این لحظه هیچ‌یک از محورهای استان با توجه به اینکه بارش‌ها به‌صورت باران است مسدود نشده‌اند.

رئیس پلیس‌راه استان همدان با اشاره به اینکه تنها در گردنه اسدآباد به علت مه‌آلود بودن شاهد کاهش دید هستیم تأکید کرد: از رانندگان محترم تقاضا داریم ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، برای عبور از این محورها از سالم بودن تجهیزات فنی خودرو خود اطمینان حاصل کنند.