اراضی دشت یکانات مرند تحت پوشش طرح آب های مرزی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی، عصر امروز در جلسه بررسی وضعیت اجرایی طرح آب های مرزی در دشت یکانات شهرستان مرند با اشاره به اهمیت بهره برداری از پروژه های آب های مرزی تصریح کرد: ۴۲۰ هکتار از اراضی مرزی به بهره برداری رسیده و بقیه عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه آب های مرزی در دشت یکانات شهرستان مرند در دست اجراست.

وی با اشاره به تنگناهای مالی و اعتباری دولت اظهار داشت: علیرغم وجود این مشکلات مالی، انتظار می رود عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه یابد تا اهالی منطقه بتوانند کشت مورد نظر خود را در زمان مناسب انجام دهند و مشکل خاصی در این راستا بوجود نیامده و پروژه در موعد مقرر به اتمام برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مرحله دوم این طرح در اراضی کشاورزی شهرستان خداآفرین اجرا می شود، عنوان کرد: ۲ هزار و ۳۴۰ هکتار از اراضی زراعی دشت یکانات شهرستان مرند زیر پوشش طرح آب های مرزی قرار دارد.

فتحی ادامه داد: بهره برداری طرح آب های مرزی نقش موثری برای رشد اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می کند.

به گفته وی اجرای فاز دوم طرح آب های مرزی در حاشیه رودخانه ارس تا شهرستان خداآفرین و ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دشت یکانات مرند را از جمله برنامه های در دست اجرای جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین اذعان داشت: موضوع تامین و ساخت و دسترسی به جاده های بین مزارع جزو طرح های اجرایی جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی است.

فتحی در ادامه با تشریح اهداف اجرای این طرح ها گفت: هدف از اجرای پروژه آب های مرزی، بهره برداری بهینه و مناسب از این طرح و تبدیل اراضی دیم به آبی است.

وی تاکید کرد: نظام های بهره برداری پروژه آب های مرزی در منطقه دشت یکانات شهرستان مرند همزمان با اجرای آن تعیین و شرکت تعاونی تولید نظام بهره برداری مشخص شده است.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان افزود: طرح و پیگیری بازرگانی محصولات کشاورزی، مراحل فرآوری و بسته بندی محصولات از اهمیت بیشتری برخوردار است که تعاونی های تولید باید به صورت پویا و فعال، تولیدات باغی و زراعی را بازاریابی کنند.