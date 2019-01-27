فاطمیه به برکت انقلاب اسلامی احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی شامگاه یکشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری تشییع نمادین حضرت زهرا(س)، فعالیت این ستاد را ارزشمند خواند و گفت: تلاش ارزشمند شما در این برهه تاریخی ستودنی است، محکم پای کار خود بایستید.

امام جمعه موقت ورامین در ادامه گفت: به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی ایام فاطمیه احیا شد، سنت های مذهبی همچون اعتکاف و لیالی قدر با عظمتی خاص برگزار می شوند و در حدود ۹۰۰ شهر کشور نماز جمعه اقامه می شود که در آن صدای واحد حکومت اسلامی به گوش مردم می رسد.

وی خاطر نشان کرد: کاری که شما در فاطمیه انجام می دهید، انصافا بزرگ، شایسته، قابل تقدیر و فعالیتی ارزشمند است که در آن شعائر دینی و مذهبی تکریم و تعظیم می شوند و باید سال به سال به رونق آن اضافه شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: همچون سال های قبل، مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) شب بیست بهمن ماه بعداز نمازمغرب و عشاء و همزمان با شام شهادت حضرت زهرا(س) از مصلی صاحب الزمان(عج) تا حرم مطهر شهدای گمنام برگزار می شود.