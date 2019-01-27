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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۲۲

رئیس­ اتحادیه فروشندگان خودرو:

قیمت خودرو از نظر مصرف‌کننده غیرمنطقی است

قیمت خودرو از نظر مصرف‌کننده غیرمنطقی است

رئیس­ اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو از نظر مصرف کننده غیرمنطقی است،گفت:تا زمانی که خودروسازان عرضه خودرو را افزایش ندهند تغییری در شرایط فعلی بازار ایجاد نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید موتمنی اظهار داشت: ­­بازار در انتظار عرضه خودرو و ریزش قیمتهاست،  زیرا قیمت‌های فعلی خودرو از نظر مصرف کننده غیر منطقی است.

وی ادامه داد: با وجود افزایش قیمت خودرو در کارخانه، ‌ همچنان حاشیه بازار ‌ وجود دارد و­ تا زمانی که شرکت‌های خودرو ساز عرضه خودرو را افزایش ندهند تغییری در شرایط فعلی بازار ایجاد نخواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو،  ­با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه گفت: بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد همچنان اختلاف قیمت ۹ تا ۲۳ میلیون تومان در بازار خرده فروشی وجود دارد.

موتمنی در خصوص قیمت برخی خودروها افزود: هم اکنون حاشیه بازار در گروه سمند ۱۶ میلیون تومان، گروه ۲۰۶ بیش از ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، گروه پژو ۴۰۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۰۰ تومان­ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نزدیک به ۲۳ میلیون تومان است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت:­ بر اساس هدفگذاری‌های انجام شده قرار بود ­­متقاضی پس از ثبت نام، ‌ خودرو را­ با فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه­ تحویل بگیرد که این رویه تاکنون محقق نشده است.

کد مطلب 4525477

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