به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید موتمنی اظهار داشت: بازار در انتظار عرضه خودرو و ریزش قیمتهاست، زیرا قیمتهای فعلی خودرو از نظر مصرف کننده غیر منطقی است.
وی ادامه داد: با وجود افزایش قیمت خودرو در کارخانه، همچنان حاشیه بازار وجود دارد و تا زمانی که شرکتهای خودرو ساز عرضه خودرو را افزایش ندهند تغییری در شرایط فعلی بازار ایجاد نخواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه گفت: بررسی قیمتها در بازار نشان میدهد همچنان اختلاف قیمت ۹ تا ۲۳ میلیون تومان در بازار خرده فروشی وجود دارد.
موتمنی در خصوص قیمت برخی خودروها افزود: هم اکنون حاشیه بازار در گروه سمند ۱۶ میلیون تومان، گروه ۲۰۶ بیش از ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، گروه پژو ۴۰۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۰۰ تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نزدیک به ۲۳ میلیون تومان است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: بر اساس هدفگذاریهای انجام شده قرار بود متقاضی پس از ثبت نام، خودرو را با فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه تحویل بگیرد که این رویه تاکنون محقق نشده است.
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