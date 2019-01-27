زندان های کشور به کانون اصلاح و تربیت تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی اظهار کرد: امروز در سایه تعالیم ارزشمند انقلاب اسلامی زندان ها به کانون انسان سازی مبدل شده اند و اقدامات شاخصی برای زندانیان از جمله کارآفرینی و ایجاد اشتغال و برگشت به جامعه هم انجام شده است.

حیاتی افزود: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی هستیم و اینکه چه وظیفه ای بر عهده ماست، حائز اهمیت بوده چراکه انقلاب اسلامی از بدو تاسیس اش با توطئه های ریز و درشت دشمنان مواجه شده و اکنون در سایه وحدت و همدلی و نقش محوری مردم و در نهایت مدیریت عالمانه مقام معظم رهبری، بر قله های عزت و سربلندی ایستاده است.

وی با تاکید بر این که انقلاب ما باید مسیر توام با عزت و سرافرازی خود را طی کند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری انقلاب ما به وحدت نیاز دارد و همه ما باید در کنار هم قرار بگیریم و تمام اندیشه ها و دوستداران انقلاب باید وظیفه خود را برای حفظ انقلاب در این شرایط حساس به بهترین نحو انجام دهند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: ما آزمون های بزرگی را در این انقلاب پس داده ایم اما روحیه از خودگذشتگی، ایثار و خدمت بی منت، درس هایی است که از این آزمون ها گرفته ایم.

گفتنی است، در این آیین از زحمات پژمان پروین مدیرکل سابق زندان های خراسان شمالی قدردانی و محمدی به عنوان مدیرکل جدید زندان ها معرفی شد.