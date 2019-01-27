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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۱۴

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

زندان های کشور به کانون اصلاح و تربیت تبدیل شده است

زندان های کشور به کانون اصلاح و تربیت تبدیل شده است

بجنورد- معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: امروز زندان های کشور به کانون اصلاح و تربیت با حفظ کرامت انسانی تبدیل شده در حالی که در کشورهای غربی کرامت انسانی در زندان ها هیچ جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی اظهار کرد: امروز در سایه تعالیم ارزشمند انقلاب اسلامی زندان ها به کانون انسان سازی مبدل شده اند و اقدامات شاخصی برای زندانیان از جمله کارآفرینی و ایجاد اشتغال و برگشت به جامعه هم انجام شده است.

حیاتی افزود: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی هستیم و اینکه چه وظیفه ای بر عهده ماست، حائز اهمیت بوده چراکه انقلاب اسلامی از بدو تاسیس اش با توطئه های ریز و درشت دشمنان مواجه شده و اکنون در سایه وحدت و همدلی و نقش محوری مردم و در نهایت مدیریت عالمانه مقام معظم رهبری، بر قله های عزت و سربلندی ایستاده است.

وی با تاکید بر این که انقلاب ما باید مسیر توام با عزت و سرافرازی خود را طی کند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری انقلاب ما به وحدت نیاز دارد و همه ما باید در کنار هم قرار بگیریم و تمام اندیشه ها و دوستداران انقلاب باید وظیفه خود را برای حفظ انقلاب در این شرایط حساس به بهترین نحو انجام دهند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: ما آزمون های بزرگی را در این انقلاب پس داده ایم اما روحیه از خودگذشتگی، ایثار و خدمت بی منت، درس هایی است که از این آزمون ها گرفته ایم.

گفتنی است، در این آیین از زحمات پژمان پروین مدیرکل سابق زندان های خراسان شمالی قدردانی و محمدی به عنوان مدیرکل جدید زندان ها معرفی شد.

کد مطلب 4525478

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