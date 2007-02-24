برخورد شدید با اراذل و اوباش از 15 اسفند / افراد مواظب حریم خصوصی خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا علیپور ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اعلام داشت: اکنون که نزدیک روزهای پایانی سال 85 هستیم به منظور آسایش روانی بهتر مردم از تنگ کردن فعالیتهای ارذال و اوباش ، طرح تشدید افزایش امنیت اجتماعی با هماهنگی دادستان عمومی انقلاب تهران و همچنین پشتیبانی عملیاتی بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سازمان اطلاعات تهران و سازمان احیاء امر به معروف و نهی از منکر اجرا می شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ توضیح داد: محلی برای طی دوره محکومیت این افراد از سوی سازمان زندانهای تهران تعیین شده است.

علیپور ادامه داد: اراذل و اوباش اگر در هر مکانی به وسیله هر نوع مرکبی که فعالیت خود را به رخ مردم بکشانند با متصدیان آن مانور ، محل اقدام و خودرو مورد استفاده برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب ادامه داد: همچنین دادستان تهران برای زمان طرح در هر یک از 18 ناحیه دادسرای خویش یک واحد بازپرسی و یک واحد دادیاری را به منظور رسیدگی و برخورد ویژه با متهمان این طرح تعیین کرده است.

علیپور در ارتباط با بحث ورود افراد به حریم خصوصی مردم نیز بیان داشت: اقدامهای مناسبی از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی برای جلوگیری از ورود افراد به حریم خصوصی و سوء استفاده های جنسی و مالی صورت گرفته است.

وی توضیح داد: فعالیتهای صورت گرفته باعث شده است تا فیلمبرداری از حوزه های خصوصی کمتر و شکایت ها در این رابطه کاهش یابد.

علیپور تصریح کرد: آگاهی رسانی و همکاری صورت گرفته از سوی مردم نشانگر موفقیت هایی در این زمینه است.

وی با اشاره به پرونده هنرپیشه سریال نرگس و همچنین پرونده مرتبط به تجاوز به عنف برخی از دانش آموزان اظهار داشت: اگر واقعا افرادی هستند که مورد طمع قرار گرفته و مسیر اطلاع رسانی را نمی دانند باید به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی که وظیفه اش رسیدگی به این موارد با رعایت تمامی جوانب احتیاطی و حفظ آبروی افراد است ، مراجعه کنند.

علیپور ادامه داد: در 4 ماه گذشته تنظیم شکایت در ارتباط با ورود دیگران به حریم خصوصی ، 30 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس امنیت ادامه داد: با اطلاع رسانی و اقدامهای عملیاتی صورت گرفته تا کنون توانسته ایم بسیاری از نگرانی ها را از بین ببریم.

وی با اشاره به بحث سوء استفاده از تلفن های همراه اظهار داشت: هر چند سو استفاده هایی از تلفن همراه صورت می گیرد لکن اینکه گفته می شود در بعضی خیابانها افرادی به اسم پلیس گوشی های همراه را چک می کنند ، به هیچ وجه صحت ندارد و خلاف قانون است.

علیپور ادامه داد: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با ورود به حوزه ها و مکانها و صنف هایی که اقدام به انتقال عکس از روی گوشی های تلفن همراه و یا سایت ها می کردند توانست در 5/1 ماه گذشته ، 2658 واحد صنفی را بازرسی و 1443 عدد انواع سی دی ، 43 دستگاه هارد رایانه محتوی موضوعات مستجهن و 10 جلد ژورنال کشف کنند.

وی ادامه داد: پلیس امنیت در دیگر مبادی های خروجی و ورودی که واحدهای صنفی بدون مجوز بودند در 5/2 ماه گذشته توانست 244 هزار و 140 حلقه سی دی مستهجن را کشف کنند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب با اشاره به اینکه بیشتر موارد مکشوفه اخیرا به سمت چهره های داخلی گرایش دارند اظهار داشت: بیشتر این اقدام ها در راستای بازسازی کردن برخی تصاویر جهت اخاذی و یا کسب منفعت بوده است که هم اکنون پرونده آنها در حال رسیدگی است.

وی توضیح داد: در این میان برخی شکایت های جدید نیز اعلام شده است.

علیپور در ارتباط با بحث اراذل و اوباش نیز بیان داشت: در 5/2 ماه گذشته 816 نفر دستگیر و 570 نفر پس از معرفی به دستگاه قضائی ، زندانی و 17 نفر به علت نبود مصداق عینی آزاد و پرونده سایرین تحت تعقیب قضائی است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ همچنین در ارتباط با بحث حمل سلاح اظهار داشت: در یک ماه گذشته 47 قبضه سلاح جنگی و مجموعا در 11 ماه اخیر 419 قبضه سلاح در تهران بزرگ کشف شده ا ست.

این مقام اطلاعاتی و امنیتی کشور تاکید کرد: میزان قبضه سلاحه مکشوفه نشانگر درست بودن نگرانی هایی است که پیشتر اعلام کرده بودیم.

وی با اشاره به یک شبکه توزیع سلاح در تهران گفت: چند روز پیش و با دستگیری 8 نفر ، 24 قبضه سلاح دیگر نیز کشف شد.

علیپور با اشاره به بحث شبیه خون و ناتوی فرهنگی علیه انقلاب مورد اشاره در سخنان فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای ، اظهار داشت: در یکی از محموله های مکشوفه اخیر تعداد 13 هزار اسباب بازی مستهجن پیدا شد.

وی اظهار داشت: در این عملیات 4 نفر دستگیر و تمامی محموله ضبط شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به پرونده 6 شاکی از یکی از مسئولان یکی از آموزشگاههای سطح شهر تهران که با اغفال برخی دانش پژوهان دختر ، اقدام به تهیه سی دی مستهجن و اخاذی از آنان کرده بود ، از همه افراد مورد طمع قرار گرفته شده ، خواست تا به این نهاد مراجعه کنند.