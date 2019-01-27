خاتم اردکان هم مقابل شهرداری گنبد زانو زد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه تیم شهرداری گنبد در سالن المپیک این شهرستان میزبان تیم رده سومی خاتم اردکان بود که در دیداری نزدیک با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید تا به مکان پنجم جدول صعود کند.

گنبدی‌ها ست‌های اول و دوم را با نتایج (۲۵ - ۱۹) و (۲۸ - ۲۶) واگذار کردند اما در ست‌های سوم و چهارم با نتایج (۲۰ - ۲۵) و (۲۱ - ۲۵) پیروز شدند تا تکلیف برنده این دیدار در ست پنجم مشخص شود که میزبان با برتری ۱۵ بر ۱۲ در ست پنجم پیروز این دیدار شد.

این دیدار را مسعود ذوقی و محمدرضا درفش کاویان به عنوان داوران اول و دوم قضاوت کردند و خلیل یگانه مجد به عنوان ناظر داوری و شهباز صدری به عنوان ناظر سازمان لیگ بر آن نظارت داشتند.

شهرداری گنبد هفته گذشته هم میزبان تیم رده دومی پیکان تهران بود که سه بر صقر پیروز شد.

تیم شهرداری گنبد در پایان هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور با کسب ۱۱ پیروزی، ۹ شکست و ۳۳ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد.

این تیم در هفته بیست و دوم استراحت دارد و در هفته بیست و سوم، چهارشنبه ۱۷ بهمن مهمان کاله مازندران خواهد بود.