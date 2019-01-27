بیانیه الوفاق درباره جلسه جدید محاکمه شیخ علی سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوه، جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد که دادگاه آل خلیفه فردا جلسه دیگری از محاکمه شیخ علی سلمان برگزار خواهد کرد.

جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فردا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸ (۸ بهمن ۱۳۹۷) دیوان عالی بحرین جلسه دیگری از محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت را برگزار خواهد کرد.

شیخ علی سلمان که محکومیت چهارساله پیشین خود را به پایان رسانده اکنون در قضیه ای جدید محکوم به تحمل حبس ابد شده است.

در بیانیه الوفاق آمده است: شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای دیگر الوفاق علی اسود و شیخ حسن سلطان که از نمایندگان سابق مجلس نیز بوده اند اکنون در حالی به اتهام فریبکارانه جاسوسی برای قطر محاکمه و محکوم شده اند که هفت سال از تماس های تلفنی ای که قضیه برآن مبتنی است میگذرد و در طول این هفت سال هیچ تحرکی در این خصوص وجود نداشته است و آن تماسهای تلفنی در راستای وساطت خلیجی-آمریکایی برای حل بحران در بحرین در سال ۲۰۱۱ و با اطلاع رژیم بحرین صورت گرفته بوده است.

این بیانیه تاکید کرده است: رژیم بحرین در پی اختلافات بوجود آمده بین قطر و سه کشور دیگر از جمله بحرین در سال ۲۰۱۷ این پرونده را به تحرک درآورده است.

الوفاق در پایان آورده است: این قضیه به بن بست رسیده و کارهای فنی، قانونی و دیپلماتیک انجام شده بر روی این قضیه که به دادگاه ارائه شده است بیانگر عدم مصداقیت اتهامات وارده، فریبکارانه بودن آنها و فقدان اساسیات محاکمه عادلانه در آن است که بر این اساس تبرئه شیخ علی سلمان و آزادی فوری وی ضروری است.