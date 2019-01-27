فلاحت پیشه: آمریکا ناچار به تعدیل موضوع نشست ورشو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: این جلسه با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نمایندگانی از دستگاه های دفاعی کشور و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، این نشست برای بررسی نشست ضد ایرانی پیش رو در لهستان بود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست ورشو را نوعی عقب نشینی آمریکایی ها در شکل گیری سیاست های ضد ایرانی دانست و افزود: پیش از این آمریکا تلاش کرد تا موضوع ایران را در شورای امنیت بین المللی کند که به نتیجه نرسید، بعد از آن تلاش برای ایجاد اجماع منطقه ای علیه ایران صورت گرفت که آن نیز نتیجه نداشت و در نهایت خودشان نیز ناچار به خروج از منطقه شدند که باعث سرخوردگی آنها شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا تلاش داشت در نشست ورشو کشورهایی را با ایران در بیاندازد که تا کنون با آمریکا همراه نشده بودند، عنوان کرد: آمریکا بعد از عدم استقبال برخی کشورها از حضور در این نشست تلاش کرد تا موضوع آن را تا حدودی تعدیل کند لذا علیرغم اینکه در اوایل کار با اسم نشست ضدایرانی از کشورها دعوت می کرد الان می گوید قرار نیست موضوعی علیه ایران و برجام مطرح شود و سعی دارد به طریقی صرفا کشورها را در این نشست گرد هم جمع کند.

آمریکایی‌ها در انتخاب زمان برگزاری نشست ضدایرانی لهستان حماقت کردند

فلاحت پیشه در ادامه با اشاره به حماقت آمریکایی ها در انتخاب زمان برگزاری این نشست در لهستان، بیان کرد: نشست ورشو دو روز بعد از برگزاری مراسم باشکوه ۲۲ بهمن در ایران برگزار می شود که شکست محرزی برای آنها در پی خواهد داشت.

وی افزود: مردم ایران در راهپیمایی امسال نیز علیه آمریکا و دشمنی های آنها علیه نظام و انقلاب به خیابان ها خواهند آمد و حضور گسترده ای خواهیم داشت لذا قطعا نشست لهستان تحت الشعاع حضور میلیونی مردم ایران در روز ۲۲ بهمن قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مهم این است که مسئولان بدانند مشکل ما در خارج نبوده و باید در داخل مسائل را حل و از اقدامات و مواضع تفرقه افکنانه خودداری کرد، ضمن اینکه باید تلاش کرد تا شرایط اقتصادی حل شده و بهانه به دشمن داده نشود.