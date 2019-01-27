توضیحات فرماندار بروجرد در مورد صدور حکمش/استاندار رامقصر ندانید!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان که در فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، با اشاره به قلم و قداست آن در قرآن کریم، اظهار داشت: خبرنگار کسی است که قلم آن ارزشمند بوده و برای نوشتن حرمت قائل است.

عزت و عزل مدیران در گرو فعالیت خبرنگاران

وی، افزود: یک خبرنگار باید در راستای بیان حقایق جامعه و به تبع آن منطقه ای که حضور دارد قلم بزند و مطلب بنویسد چرا که این خبرنگار است که با درج مطالبش می تواند یک مدیر را عزت ببخشد یا او را از مسئولیتش عزل کند.

فرماندار بروجرد با بیان اینکه اصحاب رسانه باید به فرمانداری بروجرد در همه زمینه ها کمک کنند، تصریح کرد: به ارزش رسانه و خبرنگاران در بروجرد واقف هستیم و با توجه به این مسئله و جایگاه خبرنگاران است که انتظار دارم ما را کمک کنند.



رحیمی، گفت: در حال حاضر مشکلی در جامعه وجود ندارد بلکه در اجرای قانون مشکل داریم چرا که ۶۰ درصد به قانون عمل نکرده ایم چون می خواهیم طبق سلیقه در اجرای برنامه ها برخورد و عمل کنیم.

مسبب اتفاقات از داخل بروجرد بوده است

وی، ادامه داد: با انتصاب مدیر جدید به جای مدیر قبلی متاسفانه برنامه ریزی مدونی مبنی بر اینکه یک مسیر روشن را ادامه بدهیم وجود ندارد و این مسئله چهره خوبی ندارد که تغییرات اساسی در آن دستگاه دولتی انجام می شود و نهایتا از این مسئله فقط مردم ضرر می کنند.

فرماندار بروجرد، افزود: تحت هر شرایطی باید راستگویی را به مردم پیشه کنیم و به خبرنگاران به عنوان چشم و گوش مردم و مسئولان اعتماد همه جانبه داشته باشیم.

رحیمی با اشاره به جدیت وی در پیگیری امور محوله به معاونین، کارمندان و مسئولان شهرستانی مبنی بر انجام آنها، اظهار داشت: در پیگیری مسائل به شدت جدی هستم و اگر احیانا مسئولی در این زمینه سهل انگاری کند عصبانی می شوم و برخوردی قاطعانه خواهم داشت.



وی در رابطه با آمدنش به بروجرد و قبول حکم فرماندار این شهر، گفت: از مردم و خبرنگاران می خواهم که استاندار لرستان را در این زمینه مقصر ندانند و هر آنچه اتفاق افتاده مسببش از داخل بروجرد بوده است.

توضیحات فرماندار بروجرد در مورد نحوه صدور حکمش

فرماندرا بروجرد با بیان اینکه نمی خواهم وارد حواشی شوم، افزود: سی و چهار سال است که اصلاح طلب هستم و هیچ گاه در امور سیاسی افراط و تفریط نکرده ام و همیشه برای خودم خط قرمزهایی داشته ام و به وجود تنوع سلایق هم اعتقاد دارم چرا که سلیقه سیاسی باید باشد.



رحیمی، ادامه داد: زمانی که خادمی می خواستند به عنوان استاندار لرستان معارفه شوند به بنده هم پیشنهاد دادند که همراه ایشان به لرستان بیایم اما قبول نکردم تا آنکه به بنده فرمانداری بروجرد پیشنهاد شد.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات در سال ۹۸، تاکید کرد: سال آینده قرار است انتخاباتی سالم برگزار کنیم و مردم مطمئن باشند که حاشیه های آن به بنده ربطی ندارد چرا که هر شخصی از فیلتر شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی گذشت و کاندیدا شد و مردم به وی رای دادند و اسمش به عنوان نماینده مجلس بیرون آمد آن را تایید می کنیم.