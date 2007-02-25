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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

گردهمایی رایزنان علمی فرهنگی وزارت علوم - 2 / مدیر کل بورس وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

تسهیل جایابی فارغ التحصیلان خارج کشور در دانشگاه های داخل / راه اندازی صندوق رفاه دانشجویان بورسیه

تسهیل جایابی فارغ التحصیلان خارج کشور در دانشگاه های داخل / راه اندازی صندوق رفاه دانشجویان بورسیه

مسایل و مشکلات مالی دفاتر رایزن های علمی، راه اندازی صندوق رفاه دانشجویی و اعطای وام دانشجویی به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، تخفیف بلیط به خانواده دانشجویان خارج از کشور و پرداخت به موقع حقوق و هماهنگی با وزارت خارجه جهت تعریف، تثبیت جایگاه و استقلال رایزنان علمی در دفتر حقوقی وزارت علوم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

دکتر علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه رایزنان علمی با معاونت آموزشی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: اجرایی کردن توافق نامه ها و همکاری های دانشگاه های ایران با کشوری که رایزن علمی به آنجا اعزام شده است و چگونگی تسهیل در جایابی فارغ التحصیلان خارج از کشور در دانشگاه های داخل و نیز امکان تغییر محل بورس در صورت عدم تناسب رشته با دانشگاه داخل نیز با حضور معاون آموزشی وزارت علوم بررسی می شود.

وی اظهار داشت: شرایط اعزام دانشجویان به دوره های فرصت مطالعاتی متفاوت با نظام آموزش ایران و کشورهای پذیرنده دانشجوی ایرانی نیز در معاونت پژوهشی وزارت علوم بررسی می شود. ضمن اینکه مسایل امنیتی دانشجویان ایرانی همکاری و تعامل بین دانشجویان بورسیه ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در دست بررسی قرار می گیرد.

متکان با اشاره به مشخص کردن جایگاه اداری رایزنان علمی ادامه داد: جایگاه حقوقی و اداری رایزنان علمی نیز باید نسبت به سایر مراکز ایرانی خارج از کشور روشن شود.

کد مطلب 452550

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