تسهیل جایابی فارغ التحصیلان خارج کشور در دانشگاه های داخل / راه اندازی صندوق رفاه دانشجویان بورسیه

دکتر علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه رایزنان علمی با معاونت آموزشی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: اجرایی کردن توافق نامه ها و همکاری های دانشگاه های ایران با کشوری که رایزن علمی به آنجا اعزام شده است و چگونگی تسهیل در جایابی فارغ التحصیلان خارج از کشور در دانشگاه های داخل و نیز امکان تغییر محل بورس در صورت عدم تناسب رشته با دانشگاه داخل نیز با حضور معاون آموزشی وزارت علوم بررسی می شود.

وی اظهار داشت: شرایط اعزام دانشجویان به دوره های فرصت مطالعاتی متفاوت با نظام آموزش ایران و کشورهای پذیرنده دانشجوی ایرانی نیز در معاونت پژوهشی وزارت علوم بررسی می شود. ضمن اینکه مسایل امنیتی دانشجویان ایرانی همکاری و تعامل بین دانشجویان بورسیه ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در دست بررسی قرار می گیرد.



متکان با اشاره به مشخص کردن جایگاه اداری رایزنان علمی ادامه داد: جایگاه حقوقی و اداری رایزنان علمی نیز باید نسبت به سایر مراکز ایرانی خارج از کشور روشن شود.