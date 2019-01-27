محمد طاهر متش پور مدیر شرکت توزیع برق پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با ورود سامانه بارشی به شهرستان پلدختر نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق به حالت آماده باش درآمده است.

وی، اظهار داشت: ۱۳ اکیپ شرکت توزیع برق در این شهرستان شامل سیم بان، تکنسین و کارشناس برای مقابله با خاموشی های احتمالی در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.



مدیر شرکت برق پلدختر، افزود: شش اکیپ اتفاقات در پلدختر، چهار اکیپ در معمولان، سه اکیپ در «پاعلم»، «آسار» و «قلعه نصیر» با ۳۵ نیرو به این مناطق اعزام و در حالت آماده باش هستند.

متش پور، گفت: در صورت اطلاع از قطعی برق در حداقل زمان ممکن اکیپ‌های ما به منطقه اعزام خواهند شد و مشکلی از این بابت نخواهیم داشت.



وی، افزود: از مشترکان تقاضا می شود در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره ۱۲۱ واحد اتفاقات و عملیات شرکت تماس برقرار کنند.

آماده باش نیروهای آتش‌نشانی



آیت فرخ پور رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی در خصوص حجم بارش باران در شهرستان نیروهای آتش نشانی در حالت آماده باش هستند.

وی، اظهار داشت: نیروهای آتش‌نشانی در تمامی ایام هفته آماده خدمت‌رسانی هستند اما در روزهای بارانی به دلیل لغزنده بودن معابر با به‌ کارگیری تمامی امکانات و تجهیزات خود در حالت آماده‌باش کامل هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر، افزود: سه اکیپ مجهز به خودرو اطفای حریق وتجهیزات با ۱۰ نیز برای مقابله باحوادث طبیعی از جمله سیلاب و طوفان آماده هستند.

فرخ پور، گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی لرستان شهروندان در صورت امکان از منزل خارج نشود و از قرار گرفتن در فضای باز و صاعقه گیر خودداری کنند و در صورت امکان خودروهای خود را زیر درختان پارک نکنند.



وی همچنین، توصیه کرد: شهروندان در خصوص ایمنی وسایل گرمایشی و گاز سوز تمهیدات لازم را به عمل آورند و از اتراق در حاشیه رودخانه ها و اماکن پر خطر جدا پرهیز کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر، از شهروندان خواست در صورت بروز حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره گیری ۱۲۵ آتش نشانی آدرس دقیق و نوع حادثه را اعلام کنند.