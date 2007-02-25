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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۷

/ توسط جهاد دانشگاهی /

کلاس‌های هنری سطح عالی در کرج برگزار می‌شود

مرکز جهاد دانشگاهی واحد هنر کرج برای اولین ‌بار اقدام به برگزاری کلاس‌ های هنری سطح عالی برای علاقمندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره ها شامل 20 رشته از جمله هنرهای سنتی، نقاشی، طراحی، گرافیک، طراحی دکور و صحنه، نقشه کشی، معماری، گرافیک، طراحی لباس، تصویرسازی و عکاسی دیجیتال است و شرکت کنندگان در پایان دوره گواهینامه معتبر دریافت می کنند.

زمان برپایی این دوره های آموزشی بسته به نوع رشته از یک تا دو سال متغیر است و علاقمندان تا پایان اسفندماه جاری برای ثبت نام فرصت دارند. نام نویسی در کلاس های این مرکز از طریق اداره پست کرج امکانپذیر است و کلاس های یادشده از فروردین ماه 86 آغاز می شود.

جهاد دانشگاهی واحد هنر وابسته به دانشگاه هنر اولین مرکز آموزش عالی هنر در کرج است و هم اکنون هزار و 200 هنرجو در آن مشغول هنرآموزی هستند.

کد مطلب 452552

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