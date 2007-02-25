به گزارش خبرنگار مهر، این دوره ها شامل 20 رشته از جمله هنرهای سنتی، نقاشی، طراحی، گرافیک، طراحی دکور و صحنه، نقشه کشی، معماری، گرافیک، طراحی لباس، تصویرسازی و عکاسی دیجیتال است و شرکت کنندگان در پایان دوره گواهینامه معتبر دریافت می کنند.

زمان برپایی این دوره های آموزشی بسته به نوع رشته از یک تا دو سال متغیر است و علاقمندان تا پایان اسفندماه جاری برای ثبت نام فرصت دارند. نام نویسی در کلاس های این مرکز از طریق اداره پست کرج امکانپذیر است و کلاس های یادشده از فروردین ماه 86 آغاز می شود.

جهاد دانشگاهی واحد هنر وابسته به دانشگاه هنر اولین مرکز آموزش عالی هنر در کرج است و هم اکنون هزار و 200 هنرجو در آن مشغول هنرآموزی هستند.