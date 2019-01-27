اعلام تاریخ دور جدید مذاکرات آمریکا و طالبان از سوی قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه قطر در صفحه شخصی خود در توئیتر از برگزاری دور جدید مذاکرات افغانستان - آمریکا در ماه آتی میلادی خبر داده است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در این ارتباط اعلام کرد: شش روز مذاکره میان دولت آمریکا و جنبش طالبان پایان یافت و هر دو طرف از میانجیگری قطر قدردانی کردند و بر سر برگزاری دور دیگر مذاکرات در ماه آتی به اتفاق نظر رسیدند. قطر امیدوار است که نظارتش بر مذاکرات؛ صلح فراگیر و مداوم را برای ملت افغان به ارمغان بیاورد و طرف‌ها در افغانستان صفحه خشونت را ببندند.

پیش از این «زلمای خلیل‌زاد»، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان در توئیتر از همکاری «محمد عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه قطر در مذاکرات با طالبان خبر داده بود.

روز گذشته منابع نزدیک به خلیلزاد و هیئت مذاکره کننده آمریکا و طالبان اعلام کرده‌اند که نماینده آمریکا موفق به دستیابی به یک توافق با گروه طالبان در جریان مذاکرات اخیر در قطر شده است.

براساس این توافق احتمالی قرار است نیروهای خارجی طی ۱۸ ماه از افغانستان خارج می‌شوند.

همچنین منابعی از گروه طالبان به رویترز گفته‌اند که بعد از پایان چهارمین دور مذاکرات صلح با زلمای خلیلزاد در دوحه، به پیش نویس توافقی برای پایان جنگ در افغانستان دست یافته‌اند.

اگرچه جزئیات بیشتری از این توافق منتشر نشده، اما توافقاتی در ارتباط با عدم استفاده القاعده و داعش از خاک افغانستان و در مقابل عدم استفاده از خاک افغانستان برای حمله و تهدید کشور دیگر از جمله موارد این توافق احتمالی عنوان شده است.