به گزارش خبرنگار مهر، نخستین و دومین نشست از سلسله نشست های مسائل نوین کلامی با موضوع های «عدل الهی و مساله شرور» و «قضا و قدر و مسأله بداء» از سوی مرکز تخصصی طوبی و حوزه علمیه خراسان برگزار خواهد شد.

در این نشست علیرضا کهنسال، عضو هیئات علمی دانشگاه فردوسی(نوبت صبح) و حجت الاسلام برنجکار، رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه (نوبت عصر) به ارائه این مباحث خواهد پرداخت.

نخستین و دومین نشست از سلسله نشست های مسائل نوین کلامی از ساعت ۸ تا ۱۷ روز پنج شنبه ۱۱ بهمن ماه در مرکز تخصصی طوبی (چهارراه خسروی، خیابان شهید اندرزگو۱۲) برگزار می شود.