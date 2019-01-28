  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۸ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۸

با حضور برنجکار؛

نشست‌های مسائل نوین کلامی برگزار می‌شود

نشست‌های مسائل نوین کلامی برگزار می‌شود

نخستین و دومین نشست از سلسله نشست های مسائل نوین کلامی از سوی مرکز تخصصی طوبی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین و دومین نشست از سلسله نشست های مسائل نوین کلامی با موضوع های «عدل الهی و مساله شرور» و «قضا و قدر و مسأله بداء» از سوی مرکز تخصصی طوبی و حوزه علمیه خراسان برگزار خواهد شد.

در این نشست  علیرضا کهنسال، عضو هیئات علمی دانشگاه فردوسی(نوبت صبح) و حجت الاسلام برنجکار، رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه (نوبت عصر) به ارائه این مباحث خواهد پرداخت.

نخستین و دومین نشست از سلسله نشست های مسائل نوین کلامی از ساعت ۸ تا ۱۷ روز پنج شنبه ۱۱ بهمن ماه در مرکز تخصصی طوبی (چهارراه خسروی، خیابان شهید اندرزگو۱۲) برگزار می شود.

کد مطلب 4525525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها