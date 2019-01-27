پاکستان کنسولگری خود در شمال افغانستان را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پاکستان اعلام کرد که کنسولگری خود را در شهر مزارشریف در شمال افغانستان بدلیل تهدیدات ناشی از بمب‌گذاری تعطیل کرد.

در بیانیه‌ای که سفارت پاکستان در کابل منتشر کرده گفته شده بسته شدن ساختمان کنسولگری پس از آن صورت گرفته است که زنی می‌خواست با یک نارنجک وارد این کنسولگری شود.

در عین حال گفته شده زنی که تصمیم به ورود به کنسولگری پاکستان داشت، دستگیر شده است.

این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان از مقامات امنیتی افغان خواسته است تا امنیت کنسولگری‌های پاکستان در افغانستان را به طور کامل تامین کنند.

پاکستان در کابل، پایتخت افغانستان، سفارت و در شهرهای مزارشریف، قندهار، هرات و جلال آباد کنسولگری دارد.

سال گذشته میلادی نیز کنسولگری پاکستان در جلال آباد در شرق افغانستان برای حدود یک ماه بدلیل آن چه دخالت مقامات محلی در امور اجرایی کنسولگری خوانده شد، تعطیل گردید.