تکلیف تمام هیات های ورزشی بدون رئیس خوزستان امسال مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حیدری عصر امروز در مجمع انتخابی هیات کبدی استان خوزستان اظهار کرد: ورزش خوزستان به عنوان یک قطب در کشور نیازمند زیرساخت های مناسب است.

وی افزود: تا پایان سال پروژه های زیادی را به اتمام خواهیم رساند و مسابقات زیادی را برگزار خواهیم کرد که از جمله آن می توان به انتخابی المپیک ۲۰۲۰وزنه برداری و مسابقات شطرنج کارون با حضور شطرنج بازان برتر دنیا اشاره کرد.

حیدری با بیان اینکه مردم اندیمشک در برگزاری مسابقات جام تختی بسیار سهیم بودند گفت: مردم اندیمشک در برگزاری این مسابقات به نحو احسن تاثیر زیادی داشتند و با نشان دادن فرهنگ غنی خود توانستند نظر ناظران و حاضران را جلب کردند که باعث تحسین همه در تمجید از برگزاری این مسابقات شد.

وی از اختصاص زمین شمار دو استادیوم تختی به بانوان فوتبالیست استان خوزستان و آماده سازی و بازسازی رختکن ها در هفته آینده خبر داد و افزود: امروزه باید به استعداد ها بها داد و نباید منتظر شد تا استعداد ها شکوفا شود بلکه وظیفه هیات هاست تا آنها را کشف کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان با بیان اینکه هیات ها باید به صورت متمرکز به استعدادیابی بپردازند از رئیس جدید هیات کبدی استان خواست تا در تمامی امور مشورت های لازم را با پیشکسوتان رشته خود داشته باشد و از تجربیات آنها استفاده کند و عملکرد هیات شهرستان ها را مورد بررسی قرار دهد.

حیدری بیان کرد: اداره کل ورزش می تواند بازوی توانمندی برای فدراسیون کبدی باشد.

وی در پایان گفت: تکلیف تمامی هیات های ورزشی بدون رئیس خوزستان تا آخر سال با برگزاری مجمع انتخاباتی مشخص می شود.