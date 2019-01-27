شهرداری بجنورد بیش از یک میلیارد ریال درآمد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جباری بعدازظهر یک شنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد با ارائه گزارش عملکرد هزینه ای و درآمدی شهرداری مرکز استان خراسان شمالی، اظهار کرد: از این میزان درآمد شهرداری بجنورد، ۷۳۹ میلیارد ریال وصولی بوده که جذب ۶۶ درصدی را نشان می دهد.

جباری افزود: با احتساب درآمد ذیحسابی شهرداری بجنورد، ۷۵ درصد معادل ۱۰۶ میلیارد ریال درآمد داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش وظیفه خدمات اداری شهرداری بجنورد، ۹۲ میلیارد ریال که نسبت به بودجه پیش بینی شده ۷۸ درصد هزینه شده است.

وی هزینه حوزه خدمات شهری شهرداری بجنورد را ۲۸۸ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: این میزان نسبت به بیش بینی بودجه ۸۰ درصد هزینه شده است.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد ادامه داد: مجموعه ذیحساب شهرداری بجنورد ۶۸۸ میلیارد ریال بوده که ۶۱ درصد جذب داشته است.

جباری اظهار کرد: در مجموع ۱۹۴ میلیارد ریال در شهرداری هزینه شده که معادل ۷۱ درصد بودجه پیش بینی شده بوده است.

مهدی محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در ادامه به تهاتر یک باب زمین در خیابان اروند بجنورد به منظور تسویه حساب بدهی شهرداری بجنورد با تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با این تهاتر بدهی شهرداری به تامین اجتماعی تا سال ۹۵ تسویه شده است.