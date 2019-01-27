۱۶۵ پروژه عام المنفعه در شهرستان لنگرود بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رنجبر عصر یکشنبه در ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد با اشاره به بهره‌برداری از ۱۶۵ پروژه عام المنفعه در این شهرستان همزمان با دهه فجر، اظهارکرد: برای اجرا و تکمیل این پروژه ها بیش از ۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

رنجبر به دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۰ سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته در حوزه عمرانی و زیرساختی اقدامات خوبی در سطح شهرستان لنگرود رخ داده است.

وی بابیان اینکه درمقایسه با سال گذشته در زمینه بهره‌برداری از پروژه‌ها با رشد ۱۸ درصدی مواجه هستیم، گفت: بهره‌برداری از پروژه سد لاستیکی مهم‌ترین پروژه قابل افتتاح دهه فجر امسال در شهرستان لنگرود است.

سرپرست فرمانداری لنگرود با تأکید برلزوم مشارکت مردم در برگزاری جشن‌های ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، تصریح‌کرد: مسئولان باید زمینه لازم برای حضور پرشور مردم در سطح شهرها و روستاهای شهرستان لنگرود در برنامه‌های پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کنند.