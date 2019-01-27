به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریعتی امشب در نشستی خبری با اشاره به اینکه امسال در ایام دهه فجر ۱۶ پروژه ورزشی در سطح استان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان افتتاح میشود، اظهار داشت: افتتاح ۴۰ خانه ورزش روستایی از شاخصترین طرحهای ورزشی استان به شمار میرود.
وی در این نشست همچنین به ارائه آمارهای مقایسهای دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه ورزش استان پرداخت و افزود: در دوران قبل از انقلاب، استان یزد هیچ ورزشکار سازمان یافتهای نداشت اما آمار ورزشکاران سازمان یافته استان یزد تا پایان آذرماه امسال به بالغ بر ۶۷ هزار نفر رسیده است.
شریعتی در مورد اعزام تیمهای ورزشی نیز بیان کرد: قبل از انقلاب اعزام تیمها یا ورزشکاران شهرستانی به خارج از کشور معنا و مفهومی نداشت اما سال گذشته ۵۲ تیم ورزشی و امسال تاکنون ۴۷ نفر در قالب تیمهای مختلف به خارج از کشور اعزام شدهاند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد ادامه داد: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ باشگاه ثبت شده ورزشی در استان فعالیت نداشت اما اکنون آمار باشگاههای ورزشی ثبت شده به ۷۰۵ رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامههای شاخص حوزه ورزش و جوانان در ایام دهه فجر پرداخت و بیان کرد: جشنواره «۴۰ آیه زندگی» با مشارکت حوزه هنری یزد برگزار میشود که این جشنواره شامل برگزاری مسابقات قرآنی میان ورزشکاران است.
شریعتی همچنین از برگزاری جشن بزرگ ورزشکاران استان یزد به مناسبت دهه فجر خبر داد و خاطرنشان کرد: در این مراسم از ۴۰ فعال ورزشی، پیشکسوت حوزه ورزش، خانواده شهدا، خیران حوزه ورزش و ... تجلیل میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در پاسخ به سئوال مهر در مورد تغییرات سرانه ورزشی استان یزد بعد از افتتاح پروژههای ورزشی در دهه فجر عنوان کرد: به طور قطع به استانداردهای تعیین شده نزدیکتر خواهیم شد و امیدواریم بتوانیم وضعیت نادرستی که از گذشته میراث مانده که کمترین سرانه ورزشی را به پرجمعیتترین شهر استان یعنی یزد و بیشترین سرانه ورزشی را به اشکذر اختصاص داده، اصلاح کنیم.
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