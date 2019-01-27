شهرداری تبریز در خانه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری تبریز از هفته ۲۱ ام لیگ برتر والیبال، عصر امروز درسالن شهید اقدمی تبریز به مصاف تیم عقاب نهاجا رفت و میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

این دیدار با نتیجه ۳ بریک به سود شهرداری تبریز به پایان رسید.

تیم شهرداری تبریز در دور رفت هم این تیم را با همین نتیجه شکست داده بود.

هم اکنون در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال، تیم شهرداری تبریز با ۸ برد و با ۲۴ امتیاز در جایگاه ۹ ام و تیم عقاب نهاجا هم با ۱۰ امتیاز ۱۲ ام است.

تیم شهرداری تبریز روز چهارشنبه در هفته ۲۲ ام لیگ برتر والیبال برابر نماینده سیرجان قرار می گیرد.