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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۳۸

با حضور قاری برجسته بین المللی؛

محفل انس با قرآن کریم در ورامین برگزار شد

محفل انس با قرآن کریم در ورامین برگزار شد

ورامین-محفل انس با قرآن کریم با حضور حامد شاکر نژاد قاری برجسته بین المللی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم شامگاه یکشنبه و در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و با حضور حامد شاکرنژاد قاری برجسته بین المللی در حوزه علمیه امام صادق(ع) ورامین برگزار شد.

اجرای برنامه توسط قاریان و حافظان نوجوان، جمع خوانی طلاب علوم دینی و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ قرآنی از جمله بخش های این برنامه بود.

حضور جوانان و نوجوانان در محفل انس با قرآن کریم نشان دهنده عشق و علاقه آینده سازان ایران اسلامی در این منطقه به کلام وحی بود.

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی استان تهران و جمعی از طلاب در این مراسم حضور داشتند.

حامد شاکرنژاد قاری برجسته بین المللی در این مراسم با ابراز خرسندی از سفر به شهرستان ورامین، بر انس و تعمیق فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان تأکید کرد.

کد مطلب 4525554

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