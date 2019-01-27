محفل انس با قرآن کریم در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم شامگاه یکشنبه و در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و با حضور حامد شاکرنژاد قاری برجسته بین المللی در حوزه علمیه امام صادق(ع) ورامین برگزار شد.

اجرای برنامه توسط قاریان و حافظان نوجوان، جمع خوانی طلاب علوم دینی و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ قرآنی از جمله بخش های این برنامه بود.

حضور جوانان و نوجوانان در محفل انس با قرآن کریم نشان دهنده عشق و علاقه آینده سازان ایران اسلامی در این منطقه به کلام وحی بود.

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی استان تهران و جمعی از طلاب در این مراسم حضور داشتند.

حامد شاکرنژاد قاری برجسته بین المللی در این مراسم با ابراز خرسندی از سفر به شهرستان ورامین، بر انس و تعمیق فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان تأکید کرد.