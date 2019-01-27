چهارمین عرضه طلای سیاه در رینگ بورس/عرضه ۱میلیون بشکه درنیمه بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، طبق زمانبندی انجام شده قرار است روز ۱۵ بهمنماه (دوشنبه)، یک میلیون بشکه نفتخام سبک در بورس انرژی برای چهارمین بار عرضه شود.
مرحله نخست عرضه نفت خام در رینگ بینالملل بورس انرژی ششم آبانماه امسال با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام سبک اجرا شد و سه خریدار ۲۸۰ هزار بشکه نفت را به قیمت ۷۴ دلار و ۸۵ سنت برای هر بشکه را خریداری کردند، در دومین مرحله یعنی روز بیستم آبانماه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران عرضه شد که سرانجام پس از رقابت خریداران، همه نفت عرضه شده با قیمت ۶۴ دلار و ۹۷ سنت به ازای هر بشکه فروخته شد.
در ادامه دادوستدهای نفت خام در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی، سومین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران روز یکم بهمنماه با حجم یک میلیون بشکه اجرا شد، اما بدون انجام معاملهای پایان یافت.
نوبت سوم عرضه نسبت به ۲ دوره پیشین تغییر مهمی داشت، نخست اینکه میزان پیش پرداخت از ۱۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافت، به این معنا که خریداران میتوانستند برای حضور در بازار، رقابت و کشف قیمت راحتتر اقدام کنند.
از دیگر تغییرات دوره سوم عرضه نفت خام در بورس میتوان به امکان تسویه ۱۰۰ درصد ریالی اشاره کرد. به این معنا که افزون بر سازوکار موجود در تسویه (۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی)، به دلیل محدودیتهای ارزی امکان تسویه کامل ریالی هم ایجاد شده است.
در سازوکار پیشبینی شده برای تسویه حساب، امکان تسویه نقدی و اعتباری وجود دارد، همچنین خریدارانی که تمایل به پرداخت اعتباری داشته باشند مدت تسویه حساب از زمان بارگیری از ۶۰ روز در عرضههای پیشین به ۹۰ روز افزایش یافته است.
براساس این گزارش، در مرحله چهارم عرضه نیز همانند نوبت قبل حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار بشکه و قیمت پایه ۵۶ دلار و ۲۴ سنت برای هر بشکه تعیین شده است.
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