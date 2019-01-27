به گزارش خبرنگار مهر، احمد طالبی امشب در نشستی خبری با بیان اینکه اصلی‌ترین مسئله جوانان استان یزد بحث اشتغال است، اظهار داشت: در میان تمام گروه‌های سنی جویای کار، نرخ بیکاری در جوانان بالاتر است و اغلب بیکاران یزدی نیز افراد تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه اشتغال کارهای جدی‌تر انجام شود، افزود: بسیاری از مسائل مرتبط با جوانان به اشتغال وابسته است و تا این مشکل برطرف نشود، سایر مسائل نیز برطرف نخواهد شد.

طالبی با بیان اینکه اعطای وام‌های اشتغال‌زایی از طریق صندوق کارآفرینی از راهکارهایی است که از سوی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پیگیری شده است، عنوان کرد: تاکنون ۷۴۰ میلیون تومان پرداخت شده و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز در دست اقدام برای پرداخت است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها یک تشکل غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان فعالیت می‌کرد، افزود: اکنون ۴۷ سمن جوانان در استان یزد فعال است و با توجه به مجوزهایی که در دست بررسی است، این آمار تا پایان سال جاری به ۵۰ مورد خواهد رسید.

طالبی یادآور شد: ۳۰ مورد از طرح‌های سمن‌ها توسط وزارت ورزش و جوانان مصوب شده که بخشی از این طرح‌ها مربوط به حوزه ازدواج بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه ازدواج امسال حرکتی آغاز شد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی قبل، حین و بعد از ازدواج با جدیت بیشتری پیگیری شد و تا پایان سال باید در مجموع ۱۸۰ کارگاه آموزشی برگزار شود.

طالبی ادامه داد: از سال آینده این کارگاه‌های آموزشی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بهزیستی استان برگزار خواهد شد.