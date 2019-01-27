توقیف ۲ هزار و ۳۳۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شیروان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود وحید اظهار کرد: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و ترافیکی، طرح برخورد با موتورسواران متخلف در سطح شیروان توسط مأموران انتظامی این شهرستان در چندین مرحله اجرا شد.

وحید با بیان اینکه اجرای این طرح در قالب چند تیم در سطح شهرستان شیروان به اجرا گذاشته شد، افزود: در این رابطه تعداد دو هزار و ۳۳۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف به علت نداشتن گواهینامه، مدارک، کلاه ایمنی و مزاحمت راهی پارکینگ شدند.

وی با اشاره به اینکه ۳۹ درصد تصافات درون شهری مربوط به موتورسیکلت است، تصریح کرد: در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته ۶۹ درصد کاهش تصادفات فوتی درون شهری را داشته ایم.

فرمانده انتظامی شیروان با بیان اینکه در هفت ماهه امسال یک هزار ۵۷ دستگاه خودرو متخلف به علت آلودگی صوتی، نداشتن مدارک و... توقیف شدند، گفت: پلیس مقتدرانه با هرگونه تخلف، جرم و هنجار شکنی در سطح جامعه برخورد می کند.

وحید بیشتر تصادفات درون شهری را به دلیل عدم رعایت حق تقدم اعلام کرد و افزود:۴۰ درصد تصادفات در شهرستان شیروان به دلیل عدم رعایت حق تقدم بوده است.