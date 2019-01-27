به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد شیخی امشب در نشستی خبری با اشاره به اینکه قرار بوده در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۴۰ پروژه ورزشی در مناطق مختلف استان یزد به بهره‌برداری برسد، اظهار داشت: این بخش از پروژه‌های در قالب ۴۰ خانه ورزش روستایی و چند زمین چمن مصنوعی افتتاح خواهد شد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ پروژه ورزشی از جمله چند زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۵ میلیارد تومان در مناطق مختلف استان افتتاح و بهره برداری شده است.

شیخی خاطرنشان کرد: در دهه فجر نیز ۱۶ پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که از جمله آنها می‌توان به استخر سرپوشیده میبد، سالن سرپوشیده تنگ چنار، سالن خرانق، ۱۱ زمین چمن روستایی، خانه اسکواش و ... اشاره کرد.

وی یادآور شد: تا پایان سال جاری نیز ۱۴ پروژه دیگر با اعتبار ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع ورزش و جوانان استان یزد، یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های ورزشی استان یزد را سالن اسکواش اعلام کرد و گفت: این سالن یکی از بزرگترین و مجهزترین سالن‌های اسکواش در جنوب‌شرق کشور است.

شیخی با بیان اینکه یزد قطب اسکواش کشور به شمار می‌رود، عنوان کرد: با بهره‌برداری از این سالن، استان یزد حتی امکان میزبانی مسابقات جهانی اسکواش را نیز خواهد داشت.