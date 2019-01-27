به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا جندقیان یکشنبه‌شب در دیدار با استاندار بوشهر اظهار داشت: امروز بازدیدی از شهرستان‌های جنوب استان بوشهر داشتیم که در روستاها کارهای ارزشمندی به ویژه در حوزه گردشگری و اشتغال انجام شده است.

وی افزود: وزیر کشور تاکید زیادی بر روی توسعه مناطق روستایی به ویژه در عرصه گردشگری دارند و اعتبارات بسیار خوبی به دهیاری‌ها و روستانشینان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: از سال ۸۲ تا ۹۷ مبلغ ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به روستاها پرداخت شده که بیش از ۱۵ و نیم هزار میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد کل اعتبارات در ۵ سال اخیر پرداخت شده است که نشان دهنده توجه ویژه دولت دکتر روحانی به روستاها است.

معاون سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابراز داشت: سرانه دهیاری‌ها در دولت دوازدهم ۹۲ درصد افزایش یافته و این افزایش در شهرداری‌ها ۲۸ درصد بوده است.

جندقیان از پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها خبر داد و یادآور شد: تا سقف ۵ میلیارد ریال به دهیاری‌ها بدون وثیقه تسهیلات پرداخت می‌شود و امسال تاکنون ۱۲۸۰ میلیارد ریال به دهیاری‌های کشور تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: توسعه گردشگری در روستاها از رویکردهای مهم وزارت کشور است و در استان بوشهر بیشتر روستاها از گردشگری استقبال کرده‌اند و این مهم به یک گفتمان تبدیل شده است.

جندقیان تصریح کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری است و آمادگی داریم از طرح‌های گردشگری در روستاهای این استان حمایت کنیم تا علاوه بر اشتغالزایی، چهره روستاها را نیز زیباتر ببینیم.