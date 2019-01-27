به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند یکشنبه‌شب در نشست با معاون سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی دارد و باید در حوزه‌های غیر نفتی از این ظرفیت‌ها بهره ببریم.

وی با بیان اینکه گردشگری از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر است افزود: استان بوشهر در هفت ماه سال وضعیت آب و هوای خوبی دارد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری سبب ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق روستایی می‌شود.

استاندار بوشهر با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: با نظارت خوب و قابل قبولی که در پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌ها صورت گرفته بیش از ۹۲ درصد تسهیلات به اشتغال منجر شده و نتایج خوبی حاصل شده است.

گراوند از اجرای ۱۸۰ هکتار طرح گلخانه در استان بوشهر خبر داد و گفت: در یک سال اخیر ۱۸۰ هکتار طرح گلخانه‌ای جدید در استان بوشهر ایجاد شده و اکنون به ۳۰۰ هکتار گلخانه افزایش یافته است که این گلخانه‌ها از محل تسهیلات روستایی پرداخت شده است.

وی افزود: ظرفیت سردخانه‌های استان نیز با پرداخت تسهیلات جدید ۱۸ هزار تن در سال جاری افزایش یافته که مشاغل جدیدی نیز در این حوزه ایجاد شده است.

استاندار بوشهر از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در استان بوشهر خبر داد و گفت: میزان اعتبارات این طرح در استان ۱۱۵ میلیارد تومان بود که بیش از سهمیه تخصیصی، اعتبار جذب شد و بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

گراوند همچنین با ابراز رضایت از تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی گفت: اعتبارات استانی به پروژه‌هایی تخصیص یافته که مطالبات مردمی داشته‌اند و در حوزه عمرانی در سال جاری اقدامات ارزشمند و بسیار مهمی انجام گرفته است.