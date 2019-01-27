جذب حداکثری تسهیلات اشتغال و رونق تولید در اسفراین

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رستمی در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اسفراین خواستار کار جهادی و شبانه روزی مسئولان به منظور جذب حداکثر متقاضیان در دریافت تسهیلات مشاغل پایدار روستایی و عشایری و رونق تولید شد و اظهار کرد: دستگاه ها برای معرفی بیش از دو هزار طرح اشتغال با محوریت ۲۰ طرح بزرگ در حوزه مشاغل روستایی و صنایع هتمام لازم را داشته باشند.

رستمی با تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، افزود: طرح اهمیت موضوع اشتغال در جلسات مختلف و به طور مستمر به منظور جذب حداکثری متقاضیان در دریافت تسهیلات است و کمک و تسهیل گری در نحوه اجرای مشاغل خصوصا مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری شهرستان بسیار موثر است.

وی با اشاره به دستور استاندار خراسان شمالی مبنی بر تک رقمی شدن استان در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار، گفت: کار جمعی، جهادی و شبانه روزی تمام دستگاه های متولی و بانک های عامل سبب شد که روند کارها تسریع یافته و استان رتبه دوم را در انعقاد و رتبه چهارم در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار کسب کند.

وی با اشاره به شرایط پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، گفت: دولت تمام توانش را گذاشته که به اشتغال کشور کمک کند و مسئولان موظف هستند به منظور روان سازی و رفع موانع و مشکلات جهت تحقق میزان تعهد پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین را در اولویت دستور کار خود قرار دهند .

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اسفراین در ادامه به دستور استاندار مبنی بر آماده کردن یک هزار طرح اشتغال در طی هفته های آتی اشاره کرد و افزود: بخشداران به کمک دهیاری ها و دستگاه های متولی با عنایت به ظرفیت شهرستان و اعلام آمادگی انجام شده نسبت به شناسایی و معرفی طرح ها اقدام کنند.

رستمی ادامه داد: در معرفی طرح ها سعی داریم ۲۰ طرح بزرگ و عمده در حوزه روستایی و صنایع را معرفی کنیم .

وی با اشاره به طرح های مشاغل خانگی از دستگاه ها و بانک ها خواست تا دو روز آینده نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف این پرونده ها اقدام کنند.

رستمی همچنین ضمن استماع آخرین گزارش میزان تحقق دستگاههای اجرایی در ثبت فرصت های شغلی جدید ایجاد شده در شهرستان اعلام کرد: دستگاههای متولی که تا کنون اقدامی در خصوص ثبت فرصت های شغلی جدید نداشته اند تا پایان سال جاری اقدام کنند.