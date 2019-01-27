به گزارش خبرنگار مهر سیداحمد هاشمی امشب در نشستی خبری با اشاره به اینکه در طول چهار دهه گذشته اتفاقات بسیار خوبی در ورزش استان یزد رخ داده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین اتفاقات، ماندگار شدن باشگاههای ورزشی است به نحوی که امروز شاهد برپایی جشن ۱۰ سالگی برخی باشگاهها هستیم در حالی که پیش از این باشگاهها سازماندهی مناسبی نداشتند و فعالیت آنها ماندگاری نداشت.
وی با بیان اینکه در گذشته باشگاه در استان وجود داشت اما شاکله باشگاهی نداشتند، افزود: رویه ورزش به سمتی میرود که باشگاههای استان پایدارتر خواهند شد و با برنامهریزیهای انجام شده، ورود باشگاهداران به عرصه ورزش تسهیل میشود.
هاشمی یادآور شد: به نظر میرسد فرهنگ و بینش ورزشی نیز در بین مردم استان ارتقاء یافته و این خود نویدبخش آیندهای بهتر برای ورزش استان است.
معاون توسعه ورزش اداره ورزش و جوانان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برخی از برنامههای ورزشی در ایام دهه فجر پرداخت و اظهار داشت: تجهیز ۴۰ خانه ورزش در سطح استان، برگزاری همایش پیادهروی در همه شهرستانهای استان یزد با اعتبار یک میلیارد ریال، برگزاری سه جشنواره بومی و محلی و برگزاری مسابقات ورزش از جمله این برنامه ها است.
هاشمی خاطرنشان کرد: در این ایام همچنین ۷۰۰ مسابقه در قالب ۴۵۰ برنامه در دهه فجر برگزار میشود.
وی از برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان دولت خبر داد و یادآور شد: هزار و ۹۰۰ نفر از کارمندان دولت در این رقابتها شرکت می کنند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پادگانهای نظامی به سمت مهارت آموزی به سربازان رفته اند تا در کنار آموزش دورههای رزمی، مهارتی نیز برای دوران بعد از پایان خدمت فرا گرفته باشند، افزود: ما آموزشهای ورزشی از جمله دوره های داوری و ... را در پادگانها برگزار میکنیم تا بتوانیم بعد از پایان خدمت سربازان، از تخصص آنها در حوزه ورزش استان بهرهمند شویم.
نظر شما