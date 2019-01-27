به گزارش خبرنگار مهر، میثم وطنی امشب در نشستی خبری با اشاره به پیشینه راه‌اندازی مجمع جوانان سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: اساسنامه این مجمع در سال گذشته تصویب شد و امسال مورد تایید قرار گرفت که با تایید این اساسنامه فعالیت مجمع جوانان سازمان‌های مردم‌نهاد به طور رسمی در یزد آغاز به کار کرد.

وی عنوان کرد: این مجمع، توانمندی جوانان و مشارکت دادن آنها در فرآیندهای اجتماعی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف خود دنبال می‌کند.

وطنی ادامه داد: اعضای این مجمع می‌توانند در جلسات ستاد ساماندهی جوانان استان یزد نیز شرکت کنند و از این طریق مطالبات جوانان استان را به گوش مسئولان برسانند.

رئیس مجمع جوانان سازمان‌های مردم‌نهاد استان یزد خاطرنشان کرد: یکی از نخستین برنامه‌هایی که توسط این مجمع در حال پیگیری است، برپایی نمایشگاه توانمندی سمن‌ها در خانه جوان است که این نمایشگاه در ایام دهه فجر برپا خواهد شد.

وی همچنین از تلاش برای ثبت شناسه برای سمن‌ها خبر داد و افزود: در صددیم با ساماندهی سمن‌ها، شرایط بهترین برای فعالیت‌های آنها در سطح استان فراهم کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و رئیس حوزه هنری استان یزد از پوستر جشنواره چهل آیه زندگی رونمایی شد.