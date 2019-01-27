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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۳:۵۸

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد:

۱۵۷ کیلو انواع موادمخدر در یزد کشف شد

۱۵۷ کیلو انواع موادمخدر در یزد کشف شد

یزد - رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان از کشف ۱۲۰ کیلو تریاک و ۳۷ کیلو حشیش توسط ماموران پلیس این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدحسین ستوده نیا اظهار داشت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران پلیس استان یزد با انجام کار اطلاعاتی متوجه شدند قاچاقچیان قصد انتقال یک محموله موادمخدر را دارند.

ستوده نیا با اشاره به شناسایی و توقیف خودرو تریلی در محورهای مواصلاتی یزد افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی ۱۲۰ کیلو تریاک و ۳۷ کیلو حشیش را که به طرز ماهرانه ای در بار خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد با بیان اینکه در این خصوص دو متهم دستگیر و به دادسرا معرفی شدند، خاطرنشان کرد: سوداگران مرگ این محموله را از شرق کشور بارگیری کرده و قصد انتقال به استان البرز را داشتند که توسط ماموران دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

کد مطلب 4525584

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