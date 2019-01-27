به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان بولتون» روز یکشنبه همزمان با خروج آخرین گروه از دیپلماتهای آمریکا از خاک ونزوئلا در یک پیام توئیتری هشدار داد که واشنگتن با خشونت ورزی و اقدامات تهدید آمیز علیه دیپلماتهای آمریکا یا «خوآن گوایدو» رهبر مخالفان ونزوئلا به شدت برخورد خواهد کرد.

بولتون در این پیام توئیتری مدعی شد: «هرگونه خشونت ورزی و ارعاب و تهدید علیه کارکنان دیپلماتیک آمریکا، و خوآن گوایدو رهبر دموکراتیک ونزوئلا یا مجلس ملی این کشور نمایانگر تهاجمی خطرناک به حاکمیت قانون است و با واکنشی محکم مواجه خواهد شد».

این پیام توئیتری در حالی انتشار یافت که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا اوایل روز یکشنبه اعلام کرد که به وزارت خارجه این کشور دستور داده تا ظرف ۳۰ روز آینده زمینه گفتگو با مقامات آمریکا بر سر تشکیل دفاتر منافع متقابل را آغاز کند.

گفتنی است که تنش‌ها در ونزوئلا پس از آن تشدید شد که خوان گوایدو، رئیس‌ پارلمان این کشور، هفته گذشته خود را به‌ عنوان رئیس‌جمهوری موقت کشورش معرفی کرد.

از سوی دیگر، پارلمان ونزوئلا نیز که در کنترل مخالفان دولت است، ریاست‌جمهوری مادورو را «غصبی» و «غیرقانونی» اعلام کرد.

لازم به ذکر است که آمریکا و شماری از همراهانش همچون رژیم صهیونیستی از گوایدو حمایت کرده‌اند. ترکیه، ایران، روسیه، چین، بولیوی و کوبا نیز حمایت خود را از دولت مادورو اعلام کرده‌اند.

پیش از این رهبران بلژیک، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اگر ظرف هشت روز آینده انتخابات جدید در ونزوئلا برگزار نشود، این کشورها خوان گوایدو، رهبر مخالفان مادورو، را به‌عنوان رئیس‌جمهوری ونزوئلا به‌رسمیت خواهند شناخت.