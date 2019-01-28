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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۰۹

شرط رئیس جمهوری فرانسه برای سفر به لبنان

شرط رئیس جمهوری فرانسه برای سفر به لبنان

رئیس جمهوری فرانسه به طرف های لبنانی هشدار داده در صورت عدم تشکیل دولت این کشور، سفر ماه آینده خود به لبنان را لغو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط، منابع فرانسوی اعلام کردند که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور به طرف های لبنانی هشدار داده در صورت عدم تشکیل دولت این کشور، سفر ماه آینده خود به لبنان را لغو می کند.

بر اساس این گزارش ممکن است ماکرون در سفر خود که قرار است در ماه آتی میلادی به لبنان صورت پذیرد تجدید نظر کند.

بنابر اعلام این منابع، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه حداکثر یک هفته به طرفهای لبنانی مهلت داده تا بر سر تشکیل کابینه به توافق برسند.

این منابع افزودند: پایان این مهلت به معنای تاخیر سفر ماکرون به لبنان است.

رئیس جمهوری فرانسه در حال حاضر به مصر سفر کرده و قرار است پس از مصر به قبرس سفر کند.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان چهارشنبه گذشته پس از دیدار با «سعد حریری» نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه، گفت: حریری بر تشکیل کابینه در کمتر از یک هفته تاکید کرد.

کد مطلب 4525612

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
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      مکرون برو جلیقه زردها را جمع کن. والا شما در کنترل و سر و سامان دادن کشور خودت مردودی چه شرطی چه کشکی و پشمی! تو نباشی دنیا هست، تو نباشی لبنان هست
    • ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      خوشم میاد فضول همه جا هستند

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