به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود الزهار» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس خاطر نشان کرد که رژیم صهیونیستی در ادعاهای خود درباره مبادله اسرا جدی نیست.

وی افزود که گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی این جنبش و مقاومت فلسطین به شروط خود برای امضای قرارداد شرافتمندانه مبادله اسرای فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی با نظامیان اسیر صهیونیست پایبند هستند؛ هر چند که طرف صهیونیستی سعی در اعمال فشار برای منصرف کردن مقاومت از شروط خود را دارد.

محمود الزهار درباره روابط بین المللی حماس و سفرهای هیات های این جنبش به پایتخت های کشورهای عربی و غیره تصریح کرد که این سفرها مهم هستند و در همین راستا، کشور روسیه هم از هیات حماس برای سفر به این کشور در چارچوب روابط سیاسی طرفین دعوت کرده است.

وی در ادامه این گفتگو اظهار داشت که مساله آشتی ملی فلسطین هیچ ارتباطی به مسکو ندارد و روسیه به خاطر منافع مشخص و مسائل سیاسی از هیات رهبران حماس برای سفر به این کشور دعوت کرده است و هدف از تلاش ها برای حذف جنبه سیاسی این دعوت، کاستن از ارزش آن است.

کمک مالی قطر

عضو دفتر سیاسی حماس در بخش دیگری از سخنانش به کمک های مالی قطر و مخالفت حماس با دریافت آن اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن از طریق موافقت با انتقال این کمک ها به غزه و طرح ادعای استفاده از آنها در راستای پروژه های غیر انسانی، سعی در بهره برداری انتخاباتی از آنرا داشتند.

وی افزود: تمامی این کمک ها در پروژه های انسانی مورد استفاده قرار گرفته اند که از جمله آنها می توان به حمایت از مجروحان، پزشکان و بیمارستان ها و پرداخت حقوق کارمندان و به ویژه معلمان اشاره کرد و حتی یک ریال آن هم برای خرید سلاح و مسائل دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است.

موضع تشکیلات خودگردان فلسطین

عضو برجسته دفتر سیاسی حماس در پایان تصریح کرد که محاصره غزه تنها مربوط به رژیم صهیونیستی نیست و این مسأله به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نیز مرتبط می شود. آنها در محاصره غزه مشارکت دارند و دست به تحریک ساکنان غزه می زنند.

محمود الزهار تصریح کرد که «در این محاصره، طرف های فلسطینی نیز که علیه ملت خود دست به جنایت می زنند، مشارکت دارند و همان کسانی که بینی محاصره کنندگان صهیونیستی را به خاک مالیدند، بینی همدستان فلسطینی آنها را نیز به خاک خواهند مالید. با وجود تمامی موانع، این ماه نیز مانند ماه های دیگر خواهد گذشت و ملت مخلص فلسطین پیروز خواهد شد».