شهر جهانی انگور برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فارسی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان ملایر از حضور ملایر برای نخستین بار در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران خبرداد و اظهار داشت: امسال شاهد حضور ملایر در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران خواهیم بود.

وی با اشاره به توان‌بخش خصوصی در شهرستان ملایر ادامه داد: حضور ملایر در این نمایشگاه با همکاری شهرداری ملایر، تعاونی دهیاران، بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ملایر عنوان کرد: با همکاری خوبی که وجود دارد می‌توانیم در حاشیه نمایشگاه پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری ملایر را معرفی کنیم.

فارسی تصریح کرد: شهرستان ملایر به دلیل موقعیت ویژه‌ خود باید مجری طرح‌های گردشگری مناسبی باشد.

وی تأکید کرد: با تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان ملایر باید تا جاذبه‌ها و توانمندی‌های شهرستان ملایر معرفی شده و گردشگران بیشتری وارد شهرستان شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ملایر با تاکید براینکه شهرستان ملایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی در حوزه جذب گردشگر دارد، عنوان کرد: باید تلاش شود تا دو ویژگی بارز شهرستان یعنی شهر جهانی انگور و شهر ملی منبت با تبلیغات مناسب بیشتر شناسانده شود و این دو خصیصه بهتر دیده شوند.

فارسی با اشاره به حضور گردشگران نوروزی در شهرستان ملایر ادامه داد: باید از المان‌های مناسب در سطح شهرستان ملایر استفاده شود تا دو ویژگی بارز شهرستان قابل‌مشاهده باشد.

وی عنوان کرد: با تبلیغات مناسبی که برای شهر ملی منبت ملایر انجام گرفت مسافران زیادی در نوروز گذشته به شهرستان آمدند و با جهانی‌شدن انگور شهرستان قطعاً حضور مسافران در شهرستان ملایر بیشتر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ملایر عنوان کرد: انتظاراتی که از شهرستان ملایر به خاطر عناوین کسب‌شده وجود دارد قطعاً بسیار بیشتر از سال‌های قبل است.

فارسی با اشاره به وضعیت بازار در روزهای منتهی به پایان سال نیز تأکید کرد: با توجه به حضور مسافران در ملایر باید بازرسی‌ها و نظارت‌های بیشتری بر بازار صورت پذیرد.