آمادگی کرمانشاه برای میزبانی جام تختی /حضور ۱۰ تیم در مسابقات

محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم بهمن مسابقات کشتی جام تختی به میزبانی کرمانشاه در سالن امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی افزود: تاکنون هشت تیم خارجی برای شرکت دراین مسابقات اعلام آمادگی کرده اند و تا پایان هفته نیز دو کشور دیگر به جمع شرکت کنندگان افزوده می شود.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه از حضور کشتی گیران قرقیزستان، ترکیه، بلاروس، هلند، مجارستان، آذربایجان، ارمنستان وگرجستان در این مسابقات خبر داد و تصریح کرد: ۶۶ کشتی‌گیر ایرانی در ۱۰ وزن به استثنای یک تیم کرمانشاهی به دلیل امتیاز میزبانی این استان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی گفت: یدالله محبی در سنگین وزن، ارشک محبی در ۹۲ کیلوگرم، بهمن تیموری و جواد حمیدی در ۷۹ کیلوگرم، رضا افضلی و حامد رشیدی در ۷۴ کیلوگرم شش کشتی گیر کرمانشاهی حاضر در تیم ملی هستند.

محبی همچنین از حضور دو مربی کرمانشاهی محسن رضایی و تیمور مرادی در این مسابقات خبر داد و بیان داشت: با فدراسیون کشتی رایزنی کردیم تا تیم جداگانه ای از کشتی گیران کرمانشاهی شرکت داده شوند.

وی قیمت بلیط این مسابقات را در صبح روز پنجشنبه ۱۰ هزار تومان، عصر این روز ۱۵ هزار تومان، صبح روز جمعه ۱۵ هزار تومان و عصر جمعه را ۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گفته رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه، استان ما همیشه در میزبانی مسابقات کشتی موفق عمل کرده است و امسال نیز شخص استاندار برای انعقاد قرارداد به فدراسیون کشتی رفت و در نتیجه همه مدیران پای کار هستند و امیدواریم شاهد برگزاری مطلوب این مسابقات باشیم.