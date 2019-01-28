مشارکت مردم در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی یکشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهارداشت: اعتیاد آسیب ها و مشکلات دیگری را به همراه دارد و ادارات باید بر اساس رسالت خودشان برای کاهش این آسیب تلاش کنند و از ظرفیت مشارکت خوب مردم شهرستان در این راستا بهره ببرند.

وی افزود: کمیته های عضو شورا از تجربیات سایر شهرستان ها و استان ها برای استفاده از راهکارهای جدید و مؤثر استفاده کنند تا بتوان در کنترل و پیشگیری از آلوده شدن جوانان به این پدیده شوم بهتر عمل کرد.

فرماندار شهرستان قروه بیان کرد: باید زمینه بازگشت به جامعه و خانواده را برای معتادان بهبود یافته نیز فراهم کرد تا دوباره به سمت مواد مخدر کشیده نشوند.