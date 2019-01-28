تشدید جلوگیری از قاچاق دام زنده در ایلام

افشار خسروی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قاچاق دام اخیرا توسط عده ای سودجو و دلالان باعث مشکلاتی در سطح کشور به خصوص قیمت گوشت استان شده است.

وی افزود: در روز گذشته محموله قاچاق دام در شهرستان آبدانان و مهران کشف و ضبط شده است.

خسروی زاد تصریح کرد: در ۷۲ ساعت اخیر بیش از ۳۰۰ راس دام زنده در شهرستان های مهران و آبدانان از قاچاقچیان کشف شده و بلافاصله دستور ذبح آنها توسط مقامات قضایی صادر و این گوشت به نرخ مصوب دولتی به مردم عرضه شده است.

وی گفت: با هرگونه قاچاق دام برخورد جدی می شود و به سودجویان و دلالان اجازه نمی دهیم تعادل بازار را بر هم بزنند.

دادستان ایلام اظهار داشت: این هشدار را به دلالان می دهیم که مجازات حبس و جریمه نقدی سنگین در انتظار آنها است، کوچکترین حرکتی از سوی قاچاقچیان رصد و پیگیری و بلافاصله منجر به دستگیری آنان خواهد شد.

وی افزود: برخورد دستگاه قضایی به صورت قاطع و جدی خواهد بود.